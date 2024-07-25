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Lenglet’de dişli rakip

Beşiktaş’ın stoper transferi için gündemine aldığı Barcelona foması giyen Fransız stopere Milan da talip oldu. Kartal, maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralamak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Lenglet’de dişli rakip

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Savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Clement Lenglet'yi gündemine almıştı. Kartal'a bu transferde dişli bir rakip çıktı. Milan'ın da 29 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için Beşiktaş ile yarış halinde olduğu öğrenildi.

TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Beşiktaş'ın tecrübeli stoper için Barcelona ile temaslarını sürdürdüğü ve oyuncunun maaşını ödeyerek kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade ediliyor. Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Lenglet'nin Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği de gelen haberler arasında.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmisi bulunan Clement Lenglet'ye güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. İki takımın da tecrübeli futbolcuyla ilgili ilerleyen günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
Beşiktaş'ın netim Kurulu Danışmanlığı görevine getirdiği ABD'li futbol adamı Brad Friedel'ın kadroda düşünülmeyen futbolcularla yaptığı görüşmelerde henüz sonuç alamadığı öğrenildi.

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