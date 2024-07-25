Lenglet’de dişli rakip

Savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Clement Lenglet'yi gündemine almıştı. Kartal'a bu transferde dişli bir rakip çıktı. Milan'ın da 29 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için Beşiktaş ile yarış halinde olduğu öğrenildi.

TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Beşiktaş'ın tecrübeli stoper için Barcelona ile temaslarını sürdürdüğü ve oyuncunun maaşını ödeyerek kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade ediliyor. Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Lenglet'nin Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği de gelen haberler arasında.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmisi bulunan Clement Lenglet'ye güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. İki takımın da tecrübeli futbolcuyla ilgili ilerleyen günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine getirdiği ABD'li futbol adamı Brad Friedel'ın kadroda düşünülmeyen futbolcularla yaptığı görüşmelerde henüz sonuç alamadığı öğrenildi.