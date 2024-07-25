PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İspanya’dan Carvalho iddiası

Beşiktaş’ın, Real Betis forması giyen Portekizli oyuncu için 4 milyon Euro’luk teklif yaptığı, oyuncuya ise 2+1 yıllık kontrat önerdiği öne sürüldü. Görüşmelerin ise son aşamada olduğu belirtildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
İspanya’dan Carvalho iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş için İspanya'dan William Carvalho iddiası gündeme geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre; Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer dönemin- de de ilgilendiği Carval- ho için yeniden dev- reye girdi. Haberde, Real Betis'in de Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği vurgulandı. Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki orta saha için 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli oyuncuya da 2+1 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi. Haberin detayında görüşmelerin son aşamada olduğu da belirtildi. Geçen sezon Betis formasıyla 30 maçta görev alan ve 1 gol, 4 asiste imza atan futbolcunun kontratı 2026'da sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide zincirler kırıldı! Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Türk Telekom
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Başkan Erdoğan’dan ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu ’Lozan’ mesajı... Bu asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne kimse geçemeyecek
SON DAKİKA