İspanya’dan Carvalho iddiası

Beşiktaş için İspanya'dan William Carvalho iddiası gündeme geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre; Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer dönemin- de de ilgilendiği Carval- ho için yeniden dev- reye girdi. Haberde, Real Betis'in de Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği vurgulandı. Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki orta saha için 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli oyuncuya da 2+1 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi. Haberin detayında görüşmelerin son aşamada olduğu da belirtildi. Geçen sezon Betis formasıyla 30 maçta görev alan ve 1 gol, 4 asiste imza atan futbolcunun kontratı 2026'da sona erecek.

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