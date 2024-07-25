İlk hedef lider çıkmak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli voleybolcu Aslı Kalaç, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu, "Grubumuzda İtalya, Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda var. Grupta 3 maç, çeyrek final, yarı final ve final şeklinde gidiyor. Galibiyet serisi yakalamak neden olmasın. O tamamen ritimle alakalı bir durumdur. Biz iyi şekilde başlayıp, maçlarda istediğimiz performansı gösterirsek bunun bize kesinlikle iyi bir öz güven getireceğini düşünüyorum. O ritimle inşallah sonuna kadar gideceğiz" dedi. Kalaç, "İlk hedefimiz gruptan lider çıkmak. Çeyrek final eşleşmesinde grup liderliği daha avantajlı oluyor. Bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Bizim hedefimiz gruptan şu şekilde çıkalım değil, direkt gruptan çıkalım olarak bir hedefimiz var. İstediğimizi ortaya koyduğumuz zaman, her maçtan istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim" diye konuştu.



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Paris'te gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den 102 sporcu, 18 farklı branşta madalya kovalayacak. Paris Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin temsil edildiği 24. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 41 altın, 27 gümüş, 36 bronz elde etti. Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını güreş branşında kazandı. Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi'nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak büyük başarıya imza attı.