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3 gol yemek hoş olmadı

Şampiyonlar Ligi’nde suni çim kabul edilemez. UEFA nasıl izin veriyor anlamadım . 7 gol vardı ancak 3 gol yemekten hoşlanmadım.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
3 gol yemek hoş olmadı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Dün bununla ilgili konuşmak istemedim, mazeret olmasın, oyuncularım etkilenmesin istedim. Yüksek seviyede futbol oynamak istiyorsak, suni çim bunu kaldırmıyor. Çünkü topun sürülmesi, topun akması etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. UEFA neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin veriyor, anlamıyorum. Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sahada oynadığını anlamıyorum. Güzel bir sonuç doğurmuyor bu. 7 gol vardı, insanlar golleri sever. Bu işin eğlenceli kısmı ama kalemizde 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım. Eğlenceli değildi. Duran toptan gol yedik, hoşuma gitmedi. İkinci golde topa kayarken rahat şut yedik. Üçüncü gol komplikeydi, fair-play'den yoksundu. Topun bize verilmesi gerekiyordu. Bu da etkiliydi. Bu sonuç bizi biraz motive etmiştir. Rövanş maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımız stadyumu dolduracaktır. Sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Lugano'ya iyi bir hoş geldin demek gerekiyor, bunu da taraftarımızla yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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