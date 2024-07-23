Golcünün kralı yola çıkıyor

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti. Süper Lig tarihinin en pahalı transferinin gerçekleşmesine çok az bir süre kalırken, Faslı santrforun kulübü Sevilla'dan flaş bir açıklama geldi.

İspanyol ekibi, 27 yaşındaki santrforun transfer görüşmelerini tamamlamak için kulübün izniyle antrenmana katılmadığını açıkladı. Ardından En-Nesyri yaptığı paylaşımda "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Sevilla'ya veda etme zamanı. Çünkü yeni bir maceraya başlıyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız" dedi. Fenerbahçe'nin Nesyri için 20 milyon Euro bonservis bedeli, 6 milyon Euro da maaş ödeyeceği konuşuluyor.