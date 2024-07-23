Fırtına’ya orta şeker!

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonucunda belli olurken, Trabzonspor'un olası rakipleri de netlik kazandı. Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u elerse, 3. Eleme Turu'nda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Fırtına, Ruzomberok'a elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk-Torshavn eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. 3. Eleme Turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta olacak.

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