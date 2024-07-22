Wesley için Mourinho devrede

Fenerbahçe, Corinthians'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley'i kadrosuna katmak istiyor. Brezilya medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe oyuncuya 18 milyon Euro teklif etti.

Ancak, Corinthians'ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Birçok transferde devreye giren teknik direktör Jose Mourinho'nun Wesley ile yüz yüze bir görüşme yapacağı öğrenildi. Mourinho'nun diğer transferlerde olduğu gibi genç yıldızı da ikna etmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı flaş transferlerde bir yönetici gibi çalıştı. Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.