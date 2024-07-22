Fener’e McTominay önerisi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun isteğiyle orta sahada Fred'in yanına oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'e menajerler tarafından flaş bir isim önerildi. Menajerlerin, Manchester United'in İskoç orta sahası Scott McTominay'i Fenerbahçe'ye teklif ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin bu teklife henüz bir yanıt vermediği ve kararı Mourinho'ya bıraktığı da gelen haberler arasında.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

EURO 2024'te İskoçya formasıyla da iyi bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki yıldızın Kırmızı Şeytanlar ile olan kontratı 2025'te sona erecek. Ancak; ingiliz kulübünün sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıkan 1,91'lik yıldız söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İsmi Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 32 milyon Euro'luk değer biçiliyor.