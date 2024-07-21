Norveçli yıldızın transferi için Burnley ile temaslar başladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya sürpriz bir hamlede bulunan Kanarya, rotasını İngiltere'ye kırdı.

HEDEFTEKİ İSİM BERGE

Fenerbahçeli kurmayların, Ada'da Burnley forması giyen Sander Berge ile ilgilendiği öğrenildi. Burnley ile Norveçli orta saha için temasa geçen Fenerbahçe, Berge'nin durumu ve geleceği hakkında detaylı bilgi aldı. Kanarya'nın, Burnley ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmayı hedeflediği belirlendi.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezon Burnley ekibinin formasını 40 maçta sırtına geçiren Norveçli yıldız, takımına 2 gol, 2 de asist katkısı yapmayı başardı. En güncel verilere göre; Berge'ye 20 milyon Euro değer biçiliyor. Asker altyapısında kariyerine başlayan Berge daha sonra Valerenga, Genk ve Sheffield United'da görev aldı. Burnley, geçen sezonun başında futbolcuyu 13.9 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Oyuncunun, Jose Mourinho sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getiriliyor.



Norveç ile çıktığı 46 maçta 1 gole imza attı. Futbolcu, çevre kontrolü ve hırslı yapısıyla tanınıyor.