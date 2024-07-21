Beşiktaş’tan farklı prova

Beşiktaş, Slovenya kampının son hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya ekibi Grazer'i 5-1 yendi. 3. dakikada Lang, Grazer'i öne geçirdi: 0-1. Siyah-Beyazlılar, genç forveti Mustafa Hekimoğlu'nun 10. ve 13. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne fırladı. Etkili oyununu sürdüren Kartal, 20'de Rashica'nın golüyle aradaki farkı 2'ye çıkardı. 26'da ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva yaptığı şık vuruşla Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti: 4-1. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş'ta 50. dakikada yeniden sahneye çıkan Rashica skoru belirledi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile de 63'te oyuna girdi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Giovanni van Bronckhorst, "Paslarımız ve hareketliliğimiz açısından iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstanbul'a iyi dönüyoruz" dedi.

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