Philogene artık Villa’da

Aston Villa, Hull City'nin 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene'i 1 sezonun ardından yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Philogene, "Burada evimde gibiyim. En iyisini yapacağım" diye konuştu.

SİVAS'TA EKEN DÖNEMİ

Sivasspor'da başkanlık el değiştirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetimine giren Mecnun Otyakmaz'ın yerine başkanlığa Bahattin Eken getirildi. Kulüp, Otyakmaz için teşekkür mesajı yayınladı.

MORATA RESMİ İMZAYI ATTI

İtalyan devi Milan, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki yıldız ile 2027-2028 sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi. Morata, profesyonel futbol kariyerinde 506 maçta 172 gol üretti.

LUCESCU UKRAYNA'DA

Dinomo Kiev'deki görevinden ayrılan Mircea Lucescu'nun yeni adresinin Ukrayna olacağı duyuruldu. Ukrayna Federasyonu'nun yakın bir zamanda 78 yaşındaki teknik adamla kontrat yapacağı bildirildi.