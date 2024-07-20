Mourinho takımdan memnun

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Hull City maçının ardından oyuncularla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Daha tam hazır olmasınız da göstermiş olduğunuz performans beni mutlu etti. Taraftara güzel bir galibiyet armağan ettiniz. Sizlerden istediğim oyun tam olarak bu. Topa sahip olan, sürekli gol arayan bir takım olacağız" dediği ifade edildi. Deneyimli teknik adam, "Lugano maçına kadar yapacağımız idmanlarla dahi iyi duruma geleceğiz. Yeni isimlerin de katkılarıyla o maçta da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dediği belirlendi.

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