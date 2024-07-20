F.Bahçe Gustav Isaksen’in peşinde

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve yönetimiz, Lazio forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Gustav Isaksen ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberin detayında ise Sarı-Lacivertliler'in oyuncu için 13 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon başında Lazio'ya transfer olan yıldız futbolcu Çizme ekibiyle 40 maçta görev aldı. Bu periyotta 1678 dakika sahada kalan genç yıldız 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun Lazio ile kontratı ise 2028 yılında sona erecek.

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