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Cimbom’da b planı Rios

Cimbom hem Wendel hem Richard Rios ile görüşüyor. Zenit ile bonservis konusunda anlaşılamazsa Kolombiyalı orta saha Rios bitirilecek

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Cimbom’da b planı Rios

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Galatasaray'da orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam ediyor.

TURNUVADA İZLENDİ
Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Galatasaray B planını belirledi. Cimbom, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Richard Rios ile de temasa geçti. Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu ile ilk görüşmesini yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Aslan'ın B planı olan Rios'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

GUARANI'DEN ALINDI
Futbolcu geçtiğimiz yıl Guarani'den Palmeiras'a 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kariyerinde 120 maçta görev alan Rios, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı. Brezilya Ligi'nde şimdiye kadar 45 karşılaşmada şans bulan genç orta saha, 3 gol atarken 1 asist üretti. Kolombiyalı yıldız, 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Ayrıca görev verilmesi durmunda sağ kanatta görev yapabiliyor.

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