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Brezilya’dan Wesley iddiası

Brezilya basını, Wesley Teixeira için F.Bahçe’nin Corinthians’a 18 milyon Euro önerdiğini ancak; bu transfer teklifinin reddedildiğini iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Brezilya’dan Wesley iddiası

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Corinthians'ta forma giyen kanat oyuncusu Wesley Teixeira için teklif yaptığı iddia edildi. UOL Esporte'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli kulüp, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdi, Ancak Corinthians bu teklifi kabul etmedi. Haberde, Brezilya temsilcisinin 19 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni teklifte bulunmasının beklendiği ifade edildi. Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Sambacının, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

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