Rabiot Galatasaray’ın radarında

Galatasaray'da orta saha transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile anlaşmaya varmış ancak Rus kulübünü henüz ikna edememişti.

Bu gelişmeler yaşanırken İtalyan medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile yakından ilgileniyor. 29 yaşındaki Fransız orta saha için Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de pusuda bekliyor. İtalyan basınına göre Rabiot ile Real Madrid, Milan, Roma ve Liverpool da pusuda bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahaya yıldız bir 8 numara transferi konusunda kararlığı olduğu da haberde yer aldı. Bu arada Cimbom'da orta saha transferi için yeni bir aday daha ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı 8 numarası Richard Rios için de girişimde bulunuyor. Genç yıldızın Brezilya kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.