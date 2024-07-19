Emekliye yeni maaş rehberi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri arttı. Zamlı aylıklar ödenmeye başladı. e-Devlet'te de buna göre güncelleme yapıldı. Taban aylığı 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yasalaşmasıyla ek ödeme dahil kök aylığı olanlar için yine güncelleme yapılacak ve fark ödemesi söz konusu olacak. İşte detayları...



HESAP YAPARKEN DİKKAT!

Yeni aylık nasıl hesaplandı? Ek ödeme nasıl değişti? Taban aylık nasıl uygulanacak?

- Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı.

- Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme hesaplandı. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.

- Ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanların ödemesi şu an 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırılıyor. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödeniyor.

- Yeni düzenleme yasalaşınca 12 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara verilecek para 5510 Ek 19 desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

- Maaşını almış olan emeklilere fark ödemesi söz konusu olacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından bu ay yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç emeklilere yasa çıkınca yapılacak fark tutarını gösterecek.



HESABA YATIRILACAK TUTAR NEREDEN GÖRÜLEBİLİYOR?

- e-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Aylık Ödeme Bilgisi' bölümlerinde yeni kök aylığınızı, ek ödeme tutarınızı, varsa 5510 Ek 19 tutarınızı (şu an 10 bin lira üzerinden hesaplanan rakam görünüyor), ilaç almışsanız kesinti tutarını görebilirsiniz.



NELER YATIRILIYOR?

Emekli Aylık Bilgisi bölümünden yeni gelirimi nasıl öğrenirim?

- E-Devlet'e girin.

- SSK'lıysanız '4A Emekli Aylık Bilgisi'ni, Bağ-Kur'luysanız '4B Emekli Aylık Bilgisi'ni tıklayın.

- Çıkan ekranda önce sağ alt köşedeki 'İşlem', ardından 'Detay' yazısına dokunun.

- 'Aylık Tutarı' yüzde 24.73 zamlı kök aylık tutarını gösteriyor. Bundan sonra yapılacak zamlar bu tutara yansıtılacak.

- 'Ek Ödeme Tutarı' yeni kök aylığınız üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi gösteriyor. Bu tutar sonraki zam dönemlerinde yeni maaşınız üzerinden hesaplanacağı için artacak.

- '5510 Ek 19 Miktarı', kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altındaysa emekliye yapılan ödemeyi bu tutara tamamlamak için eklenen tutara işaret ediyor. Yeni taban aylık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle '5510 Ek 19 Miktarı' yine değişecek. Köy aylık ve ek ödemenin toplamını 12 bin 500 liraya tamamlayacak tutar burada yazacak.

- 'Kesinti Tutarı' ilaç için aylıktan yapılan kesintiyi gösteriyor.

- 'Aylık Tutarı', 'Ek Ödeme Tutarı' ve '5510 Ek 19 Miktarı' bölümlerinin karşısındaki rakamların toplamı, bu ay yatırılacak tutara işaret ediyor. 'Kesinti Tutarı'nın karşısında bir rakam varsa, bu toplam tutardan düşülerek ödeme yatırılıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girince geliri 12 bin 500 liranın altında olanlar için toplam ödeme değişecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.