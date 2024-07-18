United yüksekten uçuyor! Scott McTominay ile ilgili İngiliz medyasından flaş haber

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Scott McTominay ile ilgili İngiliz medyası flaş bir haber yayınladı. Manchester United, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mc Tominay'ın bonservisini belirledi.

İngiliz medyasından Telegraph'ta yer alan habere göre, Ada'dan West Ham United, Newcastle United, Fulham ve Southampton 27 yaşındaki orta saha oyuncu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin McTominay için bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu belirtildi. United'ın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncu için istediği rakam Ada'da gündem oldu.