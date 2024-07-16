Kıran kırana Wendel pazarlığı

Galatasaray'da gündem Wendel... Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi'nin köklü kulüplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı orta saha Wendel'i transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Galatasaray kurmaylarının bugün ya da yarın Rusya'ya hareket ederek Zenit ve yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol, 2 asistle damgasını vurdu. 26 yaşındaki Wendel için kulübü 25 milyon Euro'dan kapıyı açtı.

12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray cephesi ise hem Zenit hem de oyuncunun menajeri ile görüşüp bonservisi düşürmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için 12 milyon Euro teklif etti. Wendel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Rus kulübü takımın en büyük yıldızlarından biri olan Sambacı'yı düşük bir bedele bırakmak istemediği için Galatasaray'dan astronomik bir bonservis bedeli talep etti. Wendel, Zenit dışında Sporting Lizbon ve Fluminense takımlarının da formasını giydi.

Brezilyalı orta saha Wendel, Zenit kariyerinde 124 maçta görev aldı. 2020 yılından beri Zenit'te oynayan Sambacı, 20 gol atarken 25 asist yaptı.