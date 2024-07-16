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Bild’den Mazraoui iddiası

Alman medyasına göre Galatasaray, Bayern Münih’in Faslı sağ beki Noussair Mazraoui ile ilgileniyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Bild’den Mazraoui iddiası

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman medyasından Sport Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui ile ilgileniyor. Haberde Faslı futbolcunun Bayern Münih'ten fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği ifade edildi. Haberde Bavyera ekibinin sağ bek rotasyonunda Joshua Kimmich ve Sacha Boey'un olduğu sol bekte ise Alphonso Davies ve Raphael Guerreiro'nun olması nedeniyle Mazraoui'nin forma şansı bulmasının çok zor olduğu yorumu yapıldı. Alman devinde göreve getirilen teknik direktör Vincent Kompany'nin de 26 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmediği bildirildi.

29 MAÇTA 4 GOL
Yıldız futbolcu Bayern Münih'in henüz herhangi bir bonservis bedeli belirlemediği belirtildi. Faslı sağ bek geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 29 maça çıktı ve 4 asist yaptı.

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