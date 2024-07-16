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Ayrılık listesi kalabalık!

Trabzon’un yabancı kontenjanını rahatlatması için Gomez, Kourbelis, Teklic, Fernandez ve Lahtimi’nin yanı sıra Fountas ile da yolları ayırması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Ayrılık listesi kalabalık!

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Trabzonspor'un yabancı kontenjanında toplam 17 oyuncu yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakic ile sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak bedelsiz şekilde fesheden Bordo- Mavililer'in, kontenjanda daha fazla yer açabilmek için çok sayıda ismi göndermesi gerekecek. Gönderilecekler listesinde bulunan Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic, Fernandez ve Lahtimi için ise henüz resmi bir teklif gelmedi. Bu nedenle oyuncuların menajerlerine ayrılık süreçlerini hızlandırmaları için talimat veren yönetimin, mecburi kalınması durumunda Bakic ile olduğu gibi fesih görüşmeleri de yapabileceği belirtildi. Trabzonspor'da ayrıca yapılacak olan stoper, orta saha ve forvet transferleri için kadroda yer açabilmek adına Fountas başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündeme gelecek.

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