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Wendel'e 12 milyon Euro

8 numaraya takviye yapacak olan Galatasaray, Zenit’e Wendel için 12 milyon Euro teklif etti. Rus ekibinin ise Aslan’dan 25 milyon Euro talep ettiği ve kulüpler arasındaki pazarlıkların da sürdüğü ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Wendel’e 12 milyon Euro

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Teknik ekibin talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel için teklif yaptı.

TALEPLERİ 25 MİLYON EURO
Höjbjerg ve Scott McTominay gibi yıldız isimlerle görüşmeler yapan Cimbom'un Zenit'in 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Rus yetkililerin ise Avrupa'dan da birçok kulübün ilgi gösterdiği Wendel için Cimbom'dan 25 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. Kulüpler arasındaki görüşme ve pazarlıkların sürdüğü, Galatasaraylı kurmayların rakamı düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

39 GOLE KATKI SAĞLADI
2020 yazında Sporting'den Zenit'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Wendel, Rusya'da iyi bir performans ortaya koydu. Zenit formasıyla toplamda 123 maça çıkan Wendel 19 gol atarken 20 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu ise 35 maçta 4 gol ve 9 asistle tamamladı. 1.80 boyundaki futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayabiliyor.

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