Oliveira’nın rotası Braga

Yeni transferlere yer açmak için Galatasaray'ın en az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımda kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edildi. Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira'ya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı formayla 58 maça çıkan Sergio Oliveira, 6 gol, 7 de asist kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da senelik 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ede ediyor.

MENAJERİ TAKIM ARIYORDU

Bilindiği üzere bir süredir Sergio Oliveira'nın menajeri oyuncusuna takım arıyordu. Futbolcu transferi halinde 2 yıl aradan sonra ülkesine dönecek.