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Maximin’de işlem tamam

Suudi Arabistan Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi transfere onay verdi. Bu hafta imzalar atılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Maximin’de işlem tamam

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Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan Fenerbahçe, Fransız yıldız Allan Saint- Maximin transferini bitirdi. Transfer girişimleri Suudi Arabistan Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Sarı-Lacivertiller yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı. Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki kanat forvetin bu hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi... Tecrübeli oyuncunun maaşında indirime gittiği ve sözleşmesinde zorunla satın alma opsiyonu bulunmadığı iddia edildi. Maximin, geçtiğimiz sezon Al- Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Cenk Tosun'un Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, Bodrum'da tatiline devam ettiği için sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için hafta içine karar verildi. 33 yaşındaki yıldız golcü Beşik- taş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile masaya oturmuş ve anlaşma sağlanmıştı.

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