Ciro Immobile: Taraftarı mutlu edeceğim

Beşiktaş, Slovenya kampında yeni transferi Ciro Immobile için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2. Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da yer aldı. Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Onlar için elimden geleni yapacağım " dedi. Immobile, "Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

25'TEN AZ GOL ATMAZ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Immobile, penaltılarla birlikte bence 25 golün altına falan düşmez" dedi. Uçar, 7 yabancı oyuncunun da ayrılacağını söyledi.

GELME İHTİMALLERİ YÜZDE SIFIR

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Hummels ve Okay ile ilgilendik. 2 transferin şu an gerçekleşme ihtimali sıfır. Aynı şekilde Hermoso da öyle. Di Maria ise gelmek istemedi" dedi.



GEDSON KALABİLİR

Zenit, Gedson Fernandes ile yıllık 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık kontrat anlaşma sağlamış ancak Beşiktaş'la ödeme planı konusunda sorun yaşamıştı. Rus ekibinin Fernandes'in yerine Torino'da oynayan Ivan Ilic'i gündemine aldığı ve Çizme ekibine bonuslarla birlikte 25 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Zenit'in transferi bitirmeye yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişme sonrası Gedson'un takımda kalması bekleniyor.

NEFTÇi HASiC İÇİN MASADA

Beşiktaş'tagenç futbolcu Ajdin Hasic'e Azerbaycan'dan talip çıktığı iddia edildi. Siyah- Beyazlılar'da geleceği merak konusu olan 22 yaşındaki oyuncuyu Neftçi Bakü'nün istediği öne sürüldü. Azeri ekibinin Bosnalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın Hasic'in sözleşmesini uzatıp, Netfçi Bakü'ye kiralama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.