Ece Sükan’dan şov saati! Ödediği miktar dudak uçuklattı

Moda dünyasının parlayan yıldızı stil ikonu Ece Sükan, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını kıyafete bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Rol aldığı diziler, reklam filmleri ve TV programları derken hatrı sayılır bir para kazanan Sükan, hemcinslerinin de yakından takip ettiği bir isim olarak göze çarpıyor. Dünyaca ünlü lüks markaların trendlerini takip eden ve giyim kuşamına daima dikkat eden Sükan'ın bir diğer takıntısı da aksesuarlar...

LÜKSÜ SEVİYOR!

Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın büyük bir kısmını lüks marka saatlere harcıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sükan'ın kolundaki saat dikkat çekti. Dünyaca ünlü Rolex marka saat takan Sükan, kolunda adeta bir servet taşıyor. Rolex'in Submariner model saatiyle havasını atan Sükan, bu sarı altın ve siyah kadrana sahip olan saat için 350 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 250 bin TL ödedi.