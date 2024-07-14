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Çıkmaz sokak Mctominay: Manchester ve oyuncunun talepleri transferi zora soktu

Manchester United ile Galatasaray arasında Scott McTominay pazarlığı sürüyor. Ada ekibinin 20 milyon Euro bonservis beklentisi, İskoç yıldızın da senelik 6 milyon Euro talebinin transferi zora soktuğu ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Çıkmaz sokak Mctominay: Manchester ve oyuncunun talepleri transferi zora soktu

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Galatasaray'da gözler İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Scott McTominay'in transferine çevrildi. Cimbom, İskoçyalı orta saha için şartları zorlasa da bu transfer çıkmaza girmiş durumda.

YÖNETİCİLER ADA'YA GİTTİ
Zorlu transferi bitirebilmek için Galatasaray'da futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile futbol direktörü Cenk Ergün, önceki gün İngiltere'ye gitti. İkili, yüksek maliyetli yıldızı renklerine bağlayabilmek için yoğun bir uğraş veriyor. Ancak; İskoç futbolcunun yıllık 6 milyon Euro talebinin olması, kulübü Manchester United'ın da 20 milyon Euro ve üstünde bir bonservis geliri beklemesi Cimbom'un transfer için ayırdığı bütçesini aşıyor.

UNITED İLE İZ BIRAKMAYI BİLDİ
Mctominay ile United arasındaki kontrat 2025'te bitiyor. 1 yıl da kulüp taraflı opsiyon uzatma hakkı söz konusu. Kariyerine 2013'te United'ın altyapısında başlayan oyuncu, başarılı performansı sonrası U18, U21 ve U23 takımlarında oynadı. 2017-2018 sezonunda ise A Takım'a yükseldi. Premier Lig'de 176 maçta 10 bin 861 dakika süre alan McTominay, 19 gol, 4 asist katkısı verdi.

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