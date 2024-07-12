TFF seçimleri öncesi sürpriz gelişme: Yardımcı çekildi gözler Büyükekşi’de

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılacak seçim öncesi Servet Yardımcı, adaylıktan çekildi.

Yardımcı, "Benimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım. Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, 7 yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi arz ederim" dedi. TFF'nin mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 1-2 gün içinde resmi olarak adaylığını açıklayacağı, İsmail Uyanık gibi tıpkı diğer başkan adaylarının da adaylıktan çekilmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu durumda Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak girecek.