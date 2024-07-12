19 takımın mücadele edeceği Süper Lig 9 Ağustos’ta başlayacak! İlk derbi Trabzon-Beşiktaş

Süper Lig'de fikstür çekimi dün gerçekleştirildi. Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin BAY geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22- 23 Aralık'taki 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbi, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak. 6. haftada ise F.Bahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 10. haftada G.Saray-Beşiktaş, 11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe ve 16. haftada G.Saray-Trabzonspor derbileri oynanacak.



ÖNEMLİ OLAN HAK EDENİN ŞAMPİYON OLMASI

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Süper Lig'de fikstür çekimi sonrası açıklamalar yaptı. Şakul yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hayırlı olsun. Fikstür çekimini camialar merakla bekler. Bunların hepsi belli, önemli olan adil ortamda, rekabetle hak edenin şampiyon olması" dedi. Kaan Şakul ayrıca, "Samsunspor ile başlıyoruz, Bodrumspor deplasmanında kapatıyoruz. Önemli olan sahada rekabet ve şampiyon olmak. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun" dedi.



Gerçek 5 yıldızla DOLAŞACAĞIZ!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "İlk maçımız Hatay ile olacak. Hatay'ın bizim için ayrı önemi var. Dursun Özbek depremde o bölgeye ilk adım atanlardı. Galatasaray camiası o bölgeye inanılmaz destek verdi. İlk maçı Hatay ile oynamanın sembolik etkisi büyük" ifadelerini kullandı. Öztürk, "Bu sene 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonlukla en azından bir takım göğsünde gerçek 5 yıldızla dolaşacak" diye konuştu.



LİGE EVİMİZDE BAŞLAMAK GÜZEL

Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan fikstür çekimi sonrasında konuştu. Özkan, "Sezona evde başlamak güzel. Taraftarın da katılımıyla daha güzel bir başlangıç oluyor. Son maçımız da içeride. Bu bizim için olumlu. Zaten içeride dışarıda değişiyor toplanan puanlar. Herkes için hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz. Maksimum puanı toplayıp şampiyonluk için yarışacağız" ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ TARAFTARIMIZ OLACAK

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "Dilerim sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olur. Bu sezona zirve hedefi ile gireceğiz. Şu ana dek 6 yeni isim kadromuza dahil oldu. Önümüzde uzun bir dönem daha var, başkanımız ve hocamız yoğun bir şekilde çalışıyor. En büyük destekçimiz taraftarımız olacak. Onların desteğiyle bu yolu yürüyüp güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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