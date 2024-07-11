Okan Buruk: Erken değil doğru transfer

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Transfer konusundaki soruları yanıtlayan başarılı hoca, "Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli. Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Cenk Bey sıkı çalışıyor. Bu süreci doğru şekilde götüreceğiz" diye konuştu.

KENETLENDİKÇE BÜYÜYORUZ

Sağ bek ve orta saha transferini düşündüklerini ifade eden Buruk, "Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam ediyor. Saha içinde değil sadece saha dışında da güçleniyor. Bunu en son genel kurulda da, alınan yetkiyle gördük. Bu takım için, camia için çok önemli. Galatasaray'ın ileriye dönük önü çok açık. Saha içinde başarımızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Birlikteliğe sezon sonu gibi sezon başında da ihtiyacımız var. Sabırlı olunsun, bize güvenilsin" ifadelerini kullandı.