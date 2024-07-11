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Okan Buruk: Erken değil doğru transfer

Okan Buruk, “Galatasaray taraftarını erken değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var . 1-2 gün sonra da daha sonra da olabilir. Sağ bek ve orta alan a takviye planlıyoruz. Yerli isimlere de bakıyoruz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Okan Buruk: Erken değil doğru transfer

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Transfer konusundaki soruları yanıtlayan başarılı hoca, "Görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken değil doğru transferle mutlu edeceğiz. 2 gün sonra, 5 gün sonra olabilir, bir sonraki kamp olabilir. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama en doğru transfer daha önemli. Şu an kadromuzda düşündüğümüz mevkiler var. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz Cenk Bey sıkı çalışıyor. Bu süreci doğru şekilde götüreceğiz" diye konuştu.

KENETLENDİKÇE BÜYÜYORUZ
Sağ bek ve orta saha transferini düşündüklerini ifade eden Buruk, "Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam ediyor. Saha içinde değil sadece saha dışında da güçleniyor. Bunu en son genel kurulda da, alınan yetkiyle gördük. Bu takım için, camia için çok önemli. Galatasaray'ın ileriye dönük önü çok açık. Saha içinde başarımızı sürdüreceğiz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Birlikteliğe sezon sonu gibi sezon başında da ihtiyacımız var. Sabırlı olunsun, bize güvenilsin" ifadelerini kullandı.

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