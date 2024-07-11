Kartal’a Di Maria şoku!

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Arjantin basınından Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi, yıldız futbolcu tarafından 2. kez reddedildi. Tecrübeli ismin, Siyah-Beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika'da bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı. 36 yaşındaki kanat oyuncusunun, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'le ön protokol imzaladığı ve ülkesine geri döneceği ileri sürüldü.