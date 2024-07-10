Portekiz’den oyuncu alamayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından Sport TV'ye konuştu. Transfer döneminin yeni açıldığını vurgulayan Mourinho karşılaştıkları en büyük zorluğu, "Aradığımız futbolcuların maliyeti çok yüksek" sözleriyle açıkladı.

Portekizli genç yıldızların Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayacağını ifade eden Mourinho, "Olanaklarımızın ötesindeler. Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak. Mesela Joao Neves kariyerinin bu noktasında Fenerbahçe'ye gelmezdi" dedi. Mourinho, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Lugano sınavı için ise "Kazanmak istiyoruz. Turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.