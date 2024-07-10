Hafsanur Sancaktutan verdiği cevaptan pişman oldu: ’’Burayı silin’’

Hafsanur Sancaktutan, güzelliğinin yanı sıra paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün bir davete katılan oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.



Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını verdi. Muhabirin "Neden?" sorusuna sessiz kalamayan oyuncu, "Yok yani, ortalıkta adam kalmadı" cevabını verdi. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu, "Burayı silin" demek zorunda kaldı.

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