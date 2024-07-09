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Jose Mourinho: En iyi oyuncularımızı satmayacağız

Jose Mourinho, “Başkanımız kulübün gelişmesini istiyor. Bu da iyi oyuncularımızı kadroda tutmak demek. En iyi futbolcularımızı satmayacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Jose Mourinho: En iyi oyuncularımızı satmayacağız

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisini çok mutlu ve motive hissettiğini dile getiren Mourinho, "Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz" dedi. Fenerbahçe ile birlikte bir meydan okuma yapacağını hatırlatan Mourinho, 'Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydın gibi isimler satılacak mı?' şeklinde gelen soruya "Başkanımız geriye değil, ileriye gitmemizi istiyor. Gelişmek demek, en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" şeklinde bir yanıt verdi.

TRİBÜNLER BİZE YARDIM EDECEK
Avrupa hedefleri hakkında konuşan Jose Mourinho, "Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız belki ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar" diye konuştu. Lugano- Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak. Rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

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