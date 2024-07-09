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Emekliye yeni zam

Yüzde 24.73 zamma karşın kök aylığı 10 bin liranın altında kalan ve 10 bin lira almaya devam edecek emekliler için düğmeye basıldı. Yeni taban aylık için en az 12 bin lira seviyesi gündemde..

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Emekliye yeni zam

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Hükümet, kök maaşı 10 bin lira ve altında kalan 1 milyon 780 bin emeklinin maaşının iyileştirilmesi için çalışma başlattı. AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dâhilinde gerçekleştiren çalışmalara göre; en düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.

1.8 MİLYON KİŞİ 10 BİN TL'NİN ALTINDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam politikalarına ilişkin sunum yaparken, kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üstüne çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi. Işıkhan'ın 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin liranın altında kaldığını dile getirdiği bildirildi. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve yapılan zamma rağmen 10 bin lira almaya devam edecek emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1.8 milyon emekli için yeni düzenleme yapılacak.

ÖNERGE VERİLECEK
Çalışmanın Temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği de merak ediliyor. Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ancak bir "yasa" ile hayata geçirilebilecek. Zam oranının belirlenmesi halinde Meclis'te Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan tasarruf paketi yasa teklifine bir önerge ile ekleme yapılabilecek.

YETİŞMEZSE FARK ÖDENECEK
Yasal düzenleme yetişirse, Temmuz maaşına planlanan iyileştirme zammı eklenecek. Yetişmemesi halinde ise taban aylıkta artış nedeniyle oluşan fark bir sonraki maaş döneminde zam farkıyla birlikte ödenebilecek.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, "Üzerinde çalışılıyor. Henüz karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil" dedi.

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