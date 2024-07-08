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Forvete yeni aday Arnautovic

Beşiktaş’ın, Inter’in yıldız forvetiyle ilgilendiği öğrenildi. Çizme ekibi de oyuncunun yüksek maaşı ve yaşı nedeniyle satışına sıcak bakıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Forvete yeni aday Arnautovic

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Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınındaniddia İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. La Gazetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Avusturyalı golcü Marko Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncunun durumunu araştırdığını yazdı. Inter'in de 35 yaşındaki golcünün hem 3,5 milyon Euro'luk yıllık maaşı, hem de ilerleyen yaşı nedeniyle osatışına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Fi tecrübeli golcünün Inter ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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