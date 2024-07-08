Forvete yeni aday Arnautovic

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınındaniddia İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. La Gazetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Avusturyalı golcü Marko Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncunun durumunu araştırdığını yazdı. Inter'in de 35 yaşındaki golcünün hem 3,5 milyon Euro'luk yıllık maaşı, hem de ilerleyen yaşı nedeniyle osatışına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Fi tecrübeli golcünün Inter ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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