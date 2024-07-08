Ada basınından Maguire iddiası

Savunmasını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Siyah-Beyazlılar'da son olarak gündeme gelen isim ise Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire... Ada basınında çıkan iddialara göre Siyah Beyazlılar, Kırmızı Şeytanlar'ın 31 yaşındaki İngiliz stoperine 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Performansı nedeniyle eleştirilen tecrübeli stoperin de yeni bir maceraya atılmak istediği ve Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı detayı da yer aldı. Maguire'in kontratı 2025'te sona erecek.

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