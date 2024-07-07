Saint Maximin çılgınlığı: Fener listesinde yer alan bir diğer Fransız yıldız için de teklifini yaptı

Sol kanat bölgesine takviye için önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Rennes formasını giyen Martin Terrier için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler listesinde yer alan bir diğer yıldız Allan Saint Maximin için de resmi girişimlere başladı.

YETERSİZ BULUNDU AMA...

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Ahli'de aradığını bulamayan Fransız yıldızı kiralamayı hedefliyor. Yönetimin, Suudi kulübü ile yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ayrıca Saint Maximin'in 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi de taahhüt ettiği öğrenildi. Al Ahli'nin teklifi şu anda yetersiz bulduğu fakat yıldız futbolcuya Avrupa'dan başka bir ciddi talip çıkmaması halinde işlerin değişebileceği ifade edildi.



SICAK BAKIYOR

Kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen 27 yaşındaki Saint Maximin'in Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da belirlendi.