SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Saint Maximin çılgınlığı: Fener listesinde yer alan bir diğer Fransız yıldız için de teklifini yaptı

Martin Terrier için Rennes’le masada olan yönetim, Al Ahli’ye 1 yıllık kiralama teklifi yaptı ve Allan Saint Maximin’in 12 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi taahhüt etti. Fransız yıldızın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı da öğrenildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Saint Maximin çılgınlığı: Fener listesinde yer alan bir diğer Fransız yıldız için de teklifini yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sol kanat bölgesine takviye için önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Rennes formasını giyen Martin Terrier için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler listesinde yer alan bir diğer yıldız Allan Saint Maximin için de resmi girişimlere başladı.

YETERSİZ BULUNDU AMA...
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Ahli'de aradığını bulamayan Fransız yıldızı kiralamayı hedefliyor. Yönetimin, Suudi kulübü ile yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ayrıca Saint Maximin'in 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi de taahhüt ettiği öğrenildi. Al Ahli'nin teklifi şu anda yetersiz bulduğu fakat yıldız futbolcuya Avrupa'dan başka bir ciddi talip çıkmaması halinde işlerin değişebileceği ifade edildi.

SICAK BAKIYOR
Kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen 27 yaşındaki Saint Maximin'in Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?
Türkiye Hollanda’ya elendi milyonlar gözyaşlarına boğuldu! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ağladı
Tasarruf paketi Meclis’te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!
Begüm Öner isyan etti: Önce Bodrum sonra da Yunanistan’a giden çift tatil fiyatlarını karşılaştırdı! Ortaya çıkan fark dudak uçuklattı
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...
Samet Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın ikiyüzlü kararını böyle protesto ettiler
SON DAKİKA