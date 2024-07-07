Görevimiz stoper

Yurt dışı kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da en önemli sıkıntı stoper bölgesinde yaşanıyor. Bordo- Mavililer bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. Sol stoper için Attila Szalai'nin kadroya katılması noktasında bekleyiş devam ediyor.

Hoffenheim'ın kısa süre içerisinde bu transfere onay vermesini bekleyen, sağ stoper için ise farklı isimler gündeme geliyor. Denis Vavro'nun isminin Samuel Gigot'a göre bir adım öne geçtiği öğrenildi. Liverpool'dan Nathaniel Phillips de artık listede yer aldığı ifade ediliyor.