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Bileti penaltıda kaptı

İngiltere, penaltılarda İsviçre’yi eleyip yarı finalde Hollanda’nın rakibi oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Bileti penaltıda kaptı

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EURO 2024 çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşılaştı. İsviçre 75'te Embolo ile öne geçti. 80'de ise Saka eşitliği sağladı: 1-1. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti.

İngiltere'de Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Trend Arnold penaltıları gole çevirdi. İsviçre'de ise Akanji penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından İngiltere yarı final biletini kaptı. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise turnuvaya veda etti. İngilizler yarı finalde Hollanda Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

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