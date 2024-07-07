Berlin yine İstanbul gibiydi

Berlin'de oynanan Hollanda- Türkiye maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi. A Milli Futbol Takımı'nı turnuva başından bu yana destekleyen taraftarlarımız, Hollanda maçında stadı doldurdu. 71 bin olan kapasitesi olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar, Ay-Yıldızlı forma ve bayraklarla büyük destek verdi. Maç öncesinde ise skandal görüntüler oluştu. Alman polisi, bozkurt selamı veren taraftarları durdurdu ve bazı taraflarımızı gözaltına aldı. Daha sonra, sadece maç bileti olan taraftarların yürüyüş yapmasına izin verildi.

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