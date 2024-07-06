İngilizler yarı final için sahada

EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde bugün İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Maçı kazanan takım Türkiye- Hollanda eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. İki ülke bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, İsviçre ise rakibini sadece 3 kez mağlup edebildi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.