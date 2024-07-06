Fenerbahçe Martin Terrier transferi için resmi girişimlere start verdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, Fransa'da Rennes forması giyen Martin Terrier için atağa kalktı. Terrier, transfer olması halinde rötarlı şekilde Kanarya'ya katılmış olacak.

KARTAL DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Ligue 1 ekibinde oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu çok beğenmiş ve bunu sportif direktör Mario Branco ile de paylaşmıştı. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer olma imkanı bulamayan hücum oyuncusuna böylece Mourinho ile birlikte çalışma fırsatı doğabilir. Branco'nun Terrier'i Portekizli hocaya sunduğu ve Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

TAKIMA HIZ KAZANDIRACAK

Nokta atışı transferler yapılmasını isteyen Jose Mourinho, takımın hızını artıracak tarzda hamleler istiyor. Portekizli hocanın onayı sonrası Fenerbahçe'nin Terrier ve menajeriyle temas kurduğu, görüşmelerin de bu şekilde başladığı belirlendi. Rennes formasıyla geçen sezon 36 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 gol attı ve 4 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı. Kontratı 2026'da bitecek futbolcuya 20 milyon Euro güncel market değeri biçiliyor. Martin Terrier, sol kanat dışında, santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.