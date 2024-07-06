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Emekliye yeni ek ödeme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 olan Temmuz ayı zam oranı hem kök aylıkları hem ek ödemeyi artıracak. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da değişecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Emekliye yeni ek ödeme

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Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle emeklilerin kök aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artış yansıtılacak. Ancak tek artış kök aylıklarda olmayacak. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin tutarı da artacak.

SINIR DEĞİŞTİ
Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin tutarı bu aydan itibaren değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyordu. Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte 8 bin 513 liraya yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak.

YENİ MAAŞ ETKİSİ
Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı bu ay yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; kök aylığı 15 bin lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) da ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek.

Aynı emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 748,38 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 19 bin 457 lira 88 kuruş olacak. Örneğin; kök aylığı 25 bin lira olan emekli de bin lira ek ödemeyle birlikte bu yılın ilk yarısında aylık 26 bin lira alıyordu. Yüzde 24.73 zam ile bu emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 183 lira 50 kuruşa çıktı. Bu emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylık üzerinden yüzde 4'lük hesaplama yapıldığı için bin 247 lira 30 kuruşa ulaştı. Bu emekli artık 32 bin 429 lira 80 kuruş ödeme alacak.


ÖRNEK 1
MEVCUT
- Kök aylık: 15.000 TL
- Ek ödeme (% 4): 600 TL
- Toplam ödeme: 15.600 TL

YÜZDE 24.73 ZAMLI
- Kök aylık: 18.709,50 TL
- Ek ödeme (% 4): 748,38 TL
- Toplam ödeme: 19.457,88TL

ÖRNEK 2
MEVCUT
- Kök aylık: 25.000 TL
- Ek ödeme (% 4): 1.000 TL
- Toplam ödeme: 26.000 TL

YÜZDE 24.73 ZAMLI
- Kök aylık: 31.182,50 TL
- Ek ödeme (% 4): 1.247,30 TL
- Toplam ödeme: 32.429,80 TL

ÖRNEK 3
MEVCUT
- Kök aylık: 35.000 TL
- Ek ödeme (% 4): 1.400 TL
- Toplam ödeme: 36.400 TL

YÜZDE 24.73 ZAMLI
- Kök aylık: 43.655,50 TL
- Ek ödeme (% 4): 1.746,22 TL
- Toplam ödeme: 45.401,72 TL

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