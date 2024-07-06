Calafiori’de sona doğru

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla dikkatleri üzerine çeken Riccardo Calafiori'nin yeni adresi Premier Lig olacak gibi. La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Arsenal'ın genç stoper için 53 milyon Euro'luk teklifini Bologna'ya ilettiği belirtildi. Haberde, Arsenal'ın İtalyan stoperle sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtilirken Bologna ile görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. 1,88'lik yıldız EURO 2024'te de İtalya ile 3 maça çıkıp 1 asiste imza atmıştı.

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