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Rabiot heyecanı: Galatasaray ünlü Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

Juventus ile kontratı sona eren yıldız orta sahanın istediği yıllık 6 milyon Euro’luk ücreti kabul eden Cimbom, oyuncunun EURO 2024 sonrasında vereceği kararı beklemeye geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Rabiot heyecanı: Galatasaray ünlü Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

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8 numara transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest durumda bulunan Fransız orta saha Adrien Rabiot'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun istediği yıllık 6 milyon Euro'luk maaşı kabul ettiği öğrenildi. Yönetimin 29 yaşındaki oyuncunun EURO 2024 sonrası vereceği kararı bekmeye geçtiği ifade ediliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli orta sahanın transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceği de gelen haberler arasında. Rabiot'ya Galatasaray dışında Avrupa ve Körfez'den de talipler olduğu belirtiliyor. Çizme ekibiyle geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcuya güncel verilere göre 35 milyon Euro değer biçiliyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİM
Rabiot, "Henüz transferimle alakalı hiçbir şeye karar vermedim. Milli takıma odaklandım. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Kulüple (Juventus) iletişim halindeyim ve onlardan şampiyona sonrasında bir seçim yapmalarını isteyeceğim" dedi.

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