Uzmanı yazı sağlıklı geçirmenin sırrını TAKVİM’e açıkladı

Yaz sıcakları kendini iyice hissettiriyor. Dünyayı saran sıcak hava dalgası, ülkemizi de etkisi altına alıyor. Bu durum, en çok kronik hastalığı olanlar için tehlike yaratıyor. Az su içmek, ıslak tişörtle serinlemek ve yanlış klima kullanımı sağlığa zarar veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Serap Çakır, yazı sağlıklı geçirmenin sırrını TAKVİM'e açıklıyor...

BOL SU İÇİN

Yazın vücuttaki su kaybını artırıyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların sıvı kaybına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı bazı ilaçların idrar söktürücü özelliği olması tehlikeyi daha da artırıyor. Sıvı kaybıyla birlikte vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de vücuttan atılıyor. Bunu önlemek için günde 3 litre su içilmesi gerekiyor. Ayran ve maden suyu da vücutta kaybedilen minerallerin alınmasını sağlıyor.



GÜNEŞLENİN ANCAK...

Güneşten elde edilen D vitamini, bağışıklığı güçlendiriyor. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak gerekiyor. Bu nedenle güneşte en fazla 10 dakika kalmak gerekiyor.

KLİMAYA DİKKAT

Bunaltıcı sıcaklarda klima, kurtarıcı olarak görülüyor. Ancak klimanın doğru kullanılması önem taşıyor. Ani sıcaklık değişimleri kalp üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Klimanın tam karşısına geçerek serinlemek ya da klimayı açık bırakarak uyumak farklı rahatsızlıklara yol açıyor.

PAMUKLU GİYİNİN

Yaz aylarında hem kıyafet hem de nevresim seçiminde pamuklu kumaşlar tercih edilmesi gerekiyor. Hava geçirgenliği ve ter emiciliği bakımından etkili olan pamuklu kıyafetler sıvı kaybını önlüyor. Sentetik kıyafetlerin ter emici özelliği az olduğu için mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.

ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN

Güneşin etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Yine de bu saatlerde dışarı çıkılıyorsa geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka kullanılması güneş ışınlarından koruyor. Güneş ışınlarına karşı etkili güneş gözlüğünü de ihmal etmemek gerekiyor.



HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

- Doktorunuza danışarak ilaçlarınızı için yaz ayarlayın.

- Güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde evde kalın.

- Pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin.

- Gün içinde ılık suyla birkaç kez duş alın.

- Klimayı 23-24 derece arasında çalıştırın.

- Böcek sokmalarına karşı vücudu saran kıyafetler giyin.

- Meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. Salçalı ve yağlı yemeklerden uzak durun.