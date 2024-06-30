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Mourinho ile ilk galibiyet

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı önderliğinde çıktığı ilk maçta Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti’yi 2-1 yendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Mourinho ile ilk galibiyet

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti karşısında çıktı. Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan maçı Sarı-Lacivertliler Dzeko ve Zajc'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

ZAJC FRİKİKTEN ATTI
Fenerbahçe mücadeleye Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan, Fred, Kent, Cengiz Ünder ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. 35'te gelişen konuk takım atağında penaltı noktasının hemen gerisinde toplu buluşan Bratu tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41'te Cengiz pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dzeko skoru 1-1'e getirdi. 57'de kazanılan frikikte topun başına geçen Zajc maçın skorunu belirledi: 2-1.

YÖNETİM DE İZLEDİ
Mücadeleyi Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Sportif Direktör Mario Branco da takip etti.

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