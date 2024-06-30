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Galatasaray'da hedef Szmodics

Blackburn’de gol kralı olmayı başaran Sammie Szmodics’i G.Saray’ın transfer etmek istediği ve resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Galatasaray’da hedef Szmodics

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili iddialar sürüyor. De Telegraaf'taki habere göre; 10 numara mevkisine takviye yapmayı düşünen Cimbom, İngiltere'de Blackburn Rovers forması giyen Sammie Szmodics'i transfer etmeyi düşünüyor. Haberde, Aslan'ın futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İrlandalı yıldız, sezonu Championship'te 27 gol atarak gol krallığı ile noktaladı. Tüm kulvarlarda 48 maçta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 33 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist kaydetti. Szmodics geride kalan sezon 6 gol ile FA Cup'ta da gol krallığı yaşamayı bildi.

SZMODICS DE SICAK
Şampiyonlar Ligi faktörü ile futbolcunun Cimbom'a sıcak baktığı belirtildi. Cimbom'un hedeflerinden biri olduğu belirtilen futbolcuya 7 milyon Euro değer biçiliyor. 2026'ya kadar sözleşmesi olan futbolcu için 1 yıl da kulüp taraflı uzatma hakkı bulunuyor.

İRLANDA İLE 4 MAÇ
Şu ana kadar formasını terlettiği takımlarda bonservisine 4 milyon Euro ödenen Sammie Szmodics, İrlanda Milli Takımı ile 4 maça çıktı. Ancak skor üretemedi.

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