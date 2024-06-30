Beşiktaş’tan golcü atağı

Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Kartal'ın bu bölge için belirlediği adaylar arasında Dortmund forması giyen Sebastian Haller, Juventus'tan Arkadiusz Milik, Benfica'dan Arthur Cabral ve Yverdon Sports'tan Kevin Carlos'un ismi geçiyor. Siyah- Beyazlılar'ın Haller için yeniden harekete geçtiği ve oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Dortmund'un da Fildişili golcünün ayrılığına sıcak baktığı ve transfer için oyuncunun kararının beklendiği ifade ediliyor. Kartal'ın Juventus forması giyen Polonyalı golcü Milik'in menajeriyle de temasa geçtiği ve önümüze günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Portekiz'in Record gazetesi ise Beşiktaş'ın Benfica forması giyen Brezilyalı forveti Arthur Cabral'ı transfer etmek istediğini öne sürdü. Kartal'ın 2. forvet için düşündüğü isim ise İsviçre ekibi Yverdon Sports'ta oynayan İspanyol forvet Kevin Carlos. Beşiktaş'ın oyuncu için teklif yaptığı ifade edildi.

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